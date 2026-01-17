ABD Adalet Bakanlığı, 15 Eylül 2024’te Florida'da, Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan 59 yaşındaki Ryan Wesley Routh hakkındaki ceza talebini mahkemeye sundu.

Federal savcılar, mahkemeye ilettikleri 21 sayfalık dosyada, Routh için müebbet hapis talebinde bulundu. Savcılık, Routh'un bir başkan adayını öldürmek için somut adımlar attığını, amacına ulaşmak için yoluna çıkan herkesi öldürme iradesi gösterdiğini ve olaydan bu yana hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini kaydetti.

12 saat gözetledi

Duruşma sürecinde savcılar, Routh'un Trump'ı öldürmek için haftalarca plan yaptığını, West Palm Beach'teki golf sahasını 12 saat boyunca gözetlediğini ve tüfeğinin namlusunu çitlerden içeri sokarak pusuya yattığını ortaya koymuştu. Routh, ateş edemeden bir Gizli Servis ajanı tarafından fark edilmiş ve kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Routh'un cezası, 4 Şubat'ta yapılacak duruşmada kesinleşecek. Routh, geçen eylül ayında suçlu bulunduğu karar duruşmasında, bir kalemle boyun bölgesinden kendini yaralamaya çalışmıştı.