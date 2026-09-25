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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göçmenlerin ülkeleri dışında, herhangi bir bağlarının bulunmadığı üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesine ilişkin uygulamayı sürdürebilmek için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, alt mahkemenin üçüncü ülkelere sınır dışı işlemleri öncesinde göçmenlere, gönderilecekleri ülkede işkence veya kötü muamele görme riski bulunduğunu ileri sürme imkanı tanıyan kararının askıya alınmasını talep etti.

Başvuruda, kararın sınır dışı işlemlerinde gecikmelere ve lojistik sorunlara yol açtığı savunuldu.

70 KİŞİLİK UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

ABD Başsavcı Yardımcısı ve Başsavcı Vekili D. John Sauer, mahkeme kararının uygulamada “kaosa” yol açtığını savundu.

Sauer, karar nedeniyle İç Güvenlik Bakanlığının (DHS), sabıka kaydı bulunan 70 kişinin üç farklı ülkeye gönderilmesinin planlandığı uçuşu iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Uçuşun iptal edilmesinin ardından söz konusu ülkelerle yeniden diplomatik görüşmeler yapılmasının gerektiği ifade edildi.

Yönetim ayrıca kararın ek maliyetlere ve diplomatik sorunlara yol açabileceğini, sınır dışı işlemlerini zorlaştırdığını savundu.

MAHKEME KARARI NE GETİRİYOR?

ABD'de bir federal temyiz mahkemesi 18 Eylül'de Trump yönetiminin üçüncü ülkelere hızlı sınır dışı uygulamasını büyük ölçüde hukuka aykırı bulan alt mahkeme kararını destekledi.

Karara göre göçmenlere, üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri halinde zulüm veya işkence riski bulunduğunu dile getirebilmeleri için anlamlı bir fırsat verilmesi gerekiyor.

Trump yönetimi ise üçüncü ülkelere sınır dışı işlemlerinin, kişilerin kendi ülkelerine gönderilemediği durumlarda gerekli olduğunu savundu.

Yüksek Mahkemenin, yönetimin acil başvurusunda talep edilen geçici tedbir konusunda vereceği karar, uygulamanın nasıl devam edeceği açısından belirleyici olacak.