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ABD'de Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'ne yönelik denetimlerini genişletiyor. ABD Adalet Bakanlığı, üniversitenin Çinli bağışçılar tarafından finanse edilen ve belirli ülkelerden gelen öğrencileri kapsayan burs programlarına izin verip vermediğine ilişkin yeni bir soruşturma başlattı.

Associated Press'in (AP) aktardığı bilgilere göre, Adalet Bakanlığı yetkilileri soruşturmanın, Harvard'ın yabancı fon bildirimlerinde yer alan bazı burs programlarının ABD'li öğrencilere yönelik olası ayrımcılık içerdiği yönündeki endişeler nedeniyle açıldığını duyurdu. Hangi burs programlarının incelemeye alındığı ise açıklanmadı.

ÇİN MERKEZLİ BURS PROGRAMLARI İNCELENİYOR

Adalet Bakanlığı, soruşturmanın özellikle "Çin merkezli mali yardım programları" üzerinde yoğunlaştığını bildirdi. Açıklamada, bazı Çinli bağışçıların yalnızca belirli ülkelerden gelen öğrencilere mali destek sağlanması amacıyla bağış yaptığı, bu durumun ise öğrencilerin geldikleri ülkeye göre yasa dışı ayrımcılık oluşturabileceği değerlendirildi.

Trump yönetimi, yabancı hasım ülkelerden gelen mali kaynakların ulusal güvenlik açısından risk oluşturabileceğini savunurken, üniversitelerin dış kaynaklı finansman konusunda daha şeffaf olması gerektiğini vurguluyor.

HARVARD İDDİALARI REDDETTİ

Harvard Üniversitesi ise yaptığı açıklamada, bağışların bildirilmesine ilişkin tüm yasal yükümlülüklere uyduğunu belirtti. Üniversite yönetimi, mali yardım dağıtımında Medeni Haklar Yasası'nın VI. Başlığı kapsamında ırk, etnik köken veya ulusal kökene dayalı herhangi bir yasa dışı ayrımcılık yapılmadığını ifade etti.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Chang da soruşturmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Çin ile ABD arasındaki eğitim iş birliğinin iki ülke için de faydalı olduğunu söyledi. Liu, eğitim ve akademik iş birliklerinin siyasi tartışmaların konusu haline getirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Harvard Üniversitesi, ABD'deki birçok yükseköğretim kurumu gibi uluslararası bağışlar ve sözleşmeler yoluyla yabancı fon kabul etmeye devam ediyor. Yeni soruşturmanın, üniversitenin yabancı finansman uygulamalarına ilişkin yürütülen federal incelemelerin son halkası olduğu belirtiliyor.