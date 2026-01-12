ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisi ile yönetiminin Venezuela hakkında yaptığı çelişkili “kontrol” açıklamalarına ilişkin tartışmalar devam ederken, ABD Başkanı sosyal medya üzerinden, kendisini Venezuela’nın Başkan Vekili unvanıyla gösteren bir görsel paylaştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülkesinin başkenti Karakas'tan ABD tarafından kaçırılmasının ardından ABD Başkanı Trump yönetiminin tartışmalı hamleleri devam ediyor.

ABD Başkanı, son olarak sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden kendini Venezuela Devlet Başkan Vekili olarak gösteren bir görsel paylaştı.

11 Aralık Pazar günü Truth Social'da yayımlanan gönderide, Trump'ın resmî portresi “Venezuela'nın Geçici Başkanı, Görev Süresi Ocak 2026” ibaresiyle birlikte yer alıyor.

Ayrıca, 20 Ocak 2025'te göreve başlayan 45. ve 47. ABD Başkanı olarak da tanımlanıyor.

TRUMP VENEZUELA İÇİN NE DEMİŞTİ?

Trump, ABD'nin “güvenli, uygun ve adil bir geçiş yapılana kadar Venezuela'yı yöneteceğini” belirterek, ''Venezuelalıların çıkarlarını gözetmeyen başka birinin Venezuela'yı ele geçirmesine izin veremeyiz'' ifadelerini kullandı.

Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, geçen hafta ülkenin geçici başkanı olarak resmen yemin etti.

Venezuela'daki geçici yetkililerin 30 ila 50 milyon varil “yüksek kaliteli, yaptırım uygulanan petrol”ü ABD'ye teslim edeceğini ve bu petrolün piyasa fiyatından satılacağını söyleyen Trump, “Bu para, Venezuela ve ABD halkının yararına kullanılmasını sağlamak için, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak benim kontrolüm altında olacak! Enerji Bakanı Chris Wright'tan bu planı derhal uygulamaya koymasını istedim. Petrol, depolama gemileriyle taşınacak ve doğrudan ABD'deki yükleme rıhtımlarına getirilecek” diye konuştu.

ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’ya düzenlediği saldırıda Devlet Başkanı Maduro ve eşi kaçırılarak New York’a getirilmişti.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Maduro ABD’de çıktığı ilk duruşmada suçlamaları reddederek ABD tarafından kaçırıldığını söylemişti.