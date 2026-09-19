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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teknolojilerinde ABD'nin küresel liderliğini korumaya yönelik yeni planını duyurdu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada bir “AI Force” oluşturacağını ve yakın zamanda yeni bir “Yapay Zeka Çarı” atayacağını söyledi. Ancak yeni yapının görev alanı ve nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

SPACE FORCE'A BENZETTİ

Trump, kurulmasını planladığı yapay zeka ekibini ilk başkanlık döneminde oluşturulan Space Force'a benzetti.

Yapay zekanın yeni bir sanayi devrimi veya internet çağı niteliğinde olduğunu savunan Trump, teknolojinin ABD ekonomisinde büyük bir büyüklüğe ulaşabileceğini ifade etti.

Trump ayrıca ABD'nin yapay zeka yarışında Çin dahil diğer ülkelerin önünde olduğunu savunarak bu konumun korunması gerektiğini belirtti. Washington ile Pekin, yapay zekayı ekonomik ve askeri açıdan stratejik bir alan olarak görüyor.

“YAPAY ZEKA ÇARI” ATANACAK

Trump, yeni yapılanmanın başına bir “Yapay Zeka Çarı” getireceğini açıkladı. Trump'ın duyurusunda bu göreve kimin atanacağına ilişkin bir isim yer almadı.

Bu, Trump'ın yapay zeka alanındaki ikinci “çar” ataması olacak. Daha önce bu görevi üstlenen girişim sermayedarı David Sacks, ilkbaharda görevden ayrılarak dış danışman pozisyonuna geçmişti.

YAPAY ZEKANIN BÜYÜMESİNİ DESTEKLEYECEK

Trump, yapay zeka sektörünün gelişimini yavaşlatacak yeni kısıtlamalara sıcak bakmadığını da yineledi. Sektörün büyümesinin engellenmeyeceğini belirten Trump, yönetimin yapay zekanın gelişimini destekleyeceğini ifade etti.

Trump yönetimi, yapay zekanın kötüye kullanımının mevcut ceza ve hukuk sistemi aracılığıyla takip edilebileceğini savunuyor. Bu yaklaşım, yapay zekanın hızlı gelişiminin oluşturabileceği riskler nedeniyle daha güçlü güvenlik önlemleri ve düzenlemeler isteyen çevrelerin görüşlerinden ayrılıyor.