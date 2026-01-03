CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından yatak odalarından çıkarılırken sürüklendi.

‘OLANLARI TELEVİZYON PROGRAMI İZLER GİBİ İZLEDİM’

Öte tandan Trump, Fox News'e verdiği telefon röportajında Maduro’nun kaçırıldığı operasyonu 'TV şovu izler gibi' izlediğini belirtti. Trump, 'Birkaç kişi yaralandı, bir helikopterimiz vuruldu' dedi.

Trump, ’Olanları görseydiniz, yani ben kelimenin tam anlamıyla bir televizyon programı izler gibi izledim. Maduro’nun bıraktığı yeri kimsenin devralmasına izin vermeyeceğiz’ sözlerini sarf etti.

VENEZUELA İÇİN NE YAPACAĞINA KARAR VERDİ

Baskının “hızını” ve “şiddetini” vurgulayan Trump, ABD’nin şimdi Maduro'nun “yakalanması”nın ardından Venezuela için ne yapacağına karar verdiğini söyledi.

ABD'nin Venezuela'nın petrol endüstrisine “çok güçlü bir şekilde gireceğini” söyleyen Trump “dünyanın en büyük, en iyi petrol şirketlerine sahibiz ve buna çok dahil olacağız” dedi.

Trump ABD’nin, Maduro'nun “bıraktığı yeri” kimsenin devralmasına izin vermeyeceğini de öne sürdü.

"MADURO VE EŞİ NEW YORK'A DOĞRU YOLA ÇIKACAK"

Venezuela’da “muhalefet lideri”nin liderlik yapıp yapmaması konusunun değerlendirileceğini söyledi aktaran Trump, şu anda bir başkan yardımcısının görevde olduğunu da kabul etti.

Trump, Maduro ve eşinin bir gemide olduklarını ve New York’a doğru yola çıkacaklarını duyurdu. Trump, 'Helikopterle, güzel bir uçuşla gittiler. Eminim çok sevmişlerdir' dedi.