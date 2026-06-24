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Kaynak: AA

Washington ile Tel Aviv hattında, Gazze’de ilan edilen ateşkesten hemen önce çok büyük bir güven krizi yaşandığı deşifre oldu. New York Times muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan tarafından kaleme alınan "Rejim Değişikliği: Donald Trump'ın Emperyal Başkanlığının Perde Arkası" adlı kitapta, iki lider arasında geçen gizli ve gerilimli diyaloglar gün yüzüne çıktı.

DOHA SALDIRISI BEYAZ SARAY'I AYAĞA KALDIRDI

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin aktardığı kitap detaylarına göre kriz, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın, dönemin İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Gazze planını görüşmesinden bir gün sonra başladı. İsrail ordusunun bu görüşmenin hemen ardından Katar'ın başkenti Doha'ya saldırması Beyaz Saray'da şok etkisi yarattı.

Dermer’in kendilerine yalan söylediğini belirten Kushner ve Witkoff, bu krizi Netanyahu’yu uzlaşmaya zorlamak için bir fırsata çevirdi. BM Genel Kurulu sürecinde Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelen ikili, taslak metni doğrudan Katar Başbakanı ile şekillendirdi.

"BEN SENİN ARKANDA DURDUM, BU ANLAŞMADAN GERİ ADIM ATAMAZSIN"

Netanyahu'nun planı sabote etme ihtimaline karşı tedbir alan Beyaz Saray yetkilileri, İsrail Başbakanı telefonla aradığında Kushner ve Witkoff’u da dinleme hattında tuttu. Telefon açılır açılmaz Netanyahu'ya bağırmaya başlayan Donald Trump, şu sert ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Ben İsrail'in bugüne kadar sahip olduğu en iyi dostum. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durdum. Bu, İsrail için çok büyük bir anlaşma."

BASKI SONRASI ZORAKİ BİRLİK MESAJI

Trump'ın ağır baskısı karşısında geri adım atarak anlaşmayı kabul etmek zorunda kalan Netanyahu, bu sert tartışmadan iki gün sonra Trump ile kameralar karşısına geçerek birlik mesajı verdi.

Söz konusu gerilimin ardından Gazze'de ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025’te resmen yürürlüğe girmiş; ilk etapta esir takası, insani yardımların artırılması ve İsrail güçlerinin belirli bölgelerden çekilmesi maddeleri işleme konmuştu. Ancak Filistinli kaynaklar, İsrail'in taahhütlerine uymadığını ve saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor.