ABD'li Senatör Lindsey Graham, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın "ucuz Rus petrolünün satın alınmasına" yaptırım uygulayacak tasarıyı onayladığını bildirdi.

Bloomberg’in haberine göre Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Trump’ın yaptırım tasarısını onayladığını şöyle duyurdu:

“Başkanla çeşitli konularda toplantı yaptıktan sonra Rusya yaptırım tasarısına yeşil ışık yaktı. Önümüzdeki hafta erken bir tarihte oylama yapılmasını bekliyorum.

Senatör X’teki paylaşımında da Trump için, “İki partili Rusya yaptırım tasarısını onayladı” dedi ve ekledi:

“Bu tasarı, başkan Trump’a Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı muazzam bir kaldıraç sağlayacak ve Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Moskova’ya finansman sağlayan ucuz Rus petrolünü satın almayı bırakmaları için onları teşvik edecek.”

Yaptırım ‘ucuz Rus petrolü satın alan’ ülkeleri cezalandırmaya fırsat tanıyacak. ABD basınındaki haberlere göre de tasarının senatoda gelecek hafta oylanması bekleniyor.

Dün (7 Ocak) ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Kuzey Atlantik’te Rusya bayraklı ‘M/V Bella 1’ adlı petrol tankerine el konulduğunu duyurmuştu.

Gemiye ‘ABD yaptırımlarının ihlal edilmesi’ gerekçesiyle el konulduğu belirtildi.