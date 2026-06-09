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Trump, nisan ayında görevden aldığı eski Adalet Bakanı Pam Bondi'nin yerine önce vekaleten atadığı Blanche'ı şimdi kalıcı olarak göreve getirmek istiyor. Blanche'ın bakan olabilmesi için Senato'da yapılacak oylamada çoğunluğun desteğini alması gerekiyor.

Daha önce Trump'ın kişisel avukatlığını da üstlenen Blanche, başkanın çeşitli hukuki süreçlerinde savunma ekibinde yer almıştı. Eski federal savcı olan Blanche, Trump'ı hem 2016 seçimleri sırasında bir yetişkin film oyuncusuna yasa dışı "sus payı" ödendiği iddiasıyla açılan davada hem de seçimlere müdahale suçlamalarına ilişkin federal soruşturmalarda savundu.

Öte yandan Blanche'ın Senato'daki onay oturumlarında, cezaevinde ölü bulunan ve reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein dosyalarının Adalet Bakanlığı tarafından nasıl ele alındığına ilişkin sorularla karşılaşması bekleniyor.

Trump, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada Pam Bondi'yi görevden aldığını ve yerine Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ı vekaleten atadığını duyurmuştu. ABD basınında yer alan haberlerde ise Trump'ın, Bondi'nin Epstein dosyalarına ilişkin yaklaşımından memnun olmadığı ve bu konuda hayal kırıklığı yaşadığı yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.