Küresel piyasalarda, Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın devreye soktuğu "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı ilan etmesinin ardından gelen yeni tarife açıklaması belirsizliği artırdı.1974 Ticaret Yasası çerçevesinde tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getiren kararı imzalayan Trump, daha sonra bu oranı yüzde 15'e yükselteceğini duyurdu.

Trump yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasında karşılıklı çelişkili adımların sürebileceği endişeleri, ticaret politikalarındaki öngörülebilirliği azaltırken ABD varlıklarına yönelik risk algısını yükseltti.Haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların riskten kaçınması nedeniyle ABD endeksleri yerine Asya piyasalarına yönelmesi ve daha düşük gümrük vergisi olasılığının bölge için olumlu olabileceği iyimserliğiyle Asya'da pozitif seyir dikkat çekiyor.

ÇİN'DEN TARİFE ÖNLEMLERİNİ KALDIRMA ÇAĞRISI



ABD mahkemesinin kararı, Çin, Güney Kore, Japonya ve dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvan'a yönelik bir dizi gümrük vergisini geçersiz kılarken, tarife kararının yansımaları yakından izleniyor.Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin tek taraflı gümrük vergisi uygulamalarını kaldırması gerektiği ve iki ülke arasındaki ticari çatışmanın her iki taraf için de zararlı olduğu vurgulandı.Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, iki ülke arasındaki çıkar dengesini korumak amacıyla Güney Kore, ABD'ye yönelik yatırım taahhütleriyle ilgili kalan yasama süreçlerini sürdürmeyi planlıyor.Bu gelişmeler ışığında Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 5.846,09 puandan günü kapattı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 primle 27.100 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 artışla 83.083 puandan işlem görüyor.Çin ve Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı bulunuyor.