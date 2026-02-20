ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlara talimat vererek UFO, UAP ve dünya dışı yaşama dair tüm gizli dosyaların belirlenip kamuoyuna açıklanması sürecini resmen başlattığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hükümetin elinde bulunan "tanımlanamayan uçan cisimler" (UFO) ve dünya dışı yaşama dair tüm gizli dosyaların kamuoyuna açılması için resmi süreç başlatacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla dünya gündemine oturan Başkan Trump, bu konudaki bilgi kirliliğini ve halkın yoğun merakını gidermek için Savunma Bakanlığı (Pentagon) başta olmak üzere ilgili tüm devlet kurumlarına talimat vereceğini kaydetti.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

Başkan Trump, yaptığı paylaşımda, dünya dışı yaşam ve tanımlanamayan hava olgularına (UAP) yönelik toplumsal ilginin görmezden gelinemeyecek bir düzeye ulaştığını söyledi. Trump, şeffaflık vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Gösterilen büyük ilgiye dayanarak, Savunma Bakanı ve ilgili diğer bakanlık ile kurumlara; uzaylılar, dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olguları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili hükümet dosyalarının belirlenmesi ve yayımlanması sürecini başlatmaları talimatını vereceğim.”

Bu talimatın, sadece belirli bir birimi değil, konuyla ilintili tüm bakanlıkları ve istihbarat ağlarını kapsayacağı ifade ediliyor.

"YÜZEYSEL VERİLERLE SINIRLI KALMAYACAK"

Yayımlanacak belgelerin kapsamı hakkında da önemli ipuçları veren Trump, sürecin sadece yüzeysel verilerle sınırlı kalmayacağını işaret etti. Dosyaların içeriğini "son derece karmaşık ama bir o kadar da ilginç ve önemli" olarak tanımlayan ABD Başkanı, bu kritik konularla bağlantılı olan her türlü bilginin belirlenip halkın erişimine sunulacağını kaydetti.

KAYITLAR TEK TEK BELİRLENECEK

Başkanlık düzeyinde verilecek bu resmi talimatın ardından, Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların şu adımları izlemesi bekleniyor.

Devlet arşivlerinde "UAP" ve "UFO" başlıkları altında yer alan tüm kayıtlar tek tek belirlenecek. Mevcut güvenlik protokolleri çerçevesinde saklı tutulan dosyaların üzerindeki gizlilik kararlarının kaldırılması için yasal süreçler işletilecek.

Belirlenen dosyalar, herhangi bir bilgi sansürü uygulanmadan (ulusal güvenlik sınırları gözetilerek) halka açık platformlarda yayımlanacak.