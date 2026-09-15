Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’a 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'da düzenlenen suikast girişiminin yankıları sürerken, eylemi gerçekleştiren 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks’a dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

ABD Senatosu Yargı Komitesi Başkanı Chuck Grassley'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen ve New York Post tarafından paylaşılan FBI belgeleri, saldırganın babası Matthew Crooks'un çarpıcı ifadelerine yer veriyor.

LİSE YILLARINDA İYİCE İÇİNE KAPANDI

Baba Matthew Crooks'un FBI yetkililerine verdiği ifadeye göre, Thomas doğduğu günden itibaren sessiz ve duygularını dışa vurmayan bir yapıya sahipti. Baba-oğul bağının hiçbir zaman güçlü kurulamadığını belirten baba Crooks, oğlunun lise yıllarında iyice içine kapandığını vurguladı.

Üniversiteye kabul edilmeme korkusu yaşayan Crooks, yoğun bir ders çalışma rutini içindeydi. SAT sınavındaki puanını kendi çabasıyla 1400'den 1500 civarına yükseltmişti.

Gelecekte ne yapacağı konusunda net bir planı olmayan gencin, bir dönem askeriyeye katılmayı düşündüğü ancak bu fikrin ciddi bir hedefe dönüşmediği belirtildi.

POLİGONDA BAŞLAYAN SİLAH VE TEKNOLOJİ MERAKI

Silahlara olan ilgisi ergenlik döneminde başlayan Crooks, pandemi sürecinde bir atıcılık kulübüne katıldı. İlk başlarda isabet oranı düşük olsa da yıllar içinde düzenli pratik yaparak uzun mesafe atışlarında uzmanlaştı.

KENDİ SİSTEMLERİNİ KURUYORDU

İnternet üzerinden silah parçaları ve ekipmanları sipariş eden Crooks, teknolojiye de oldukça meraklıydı. Kendi bilgisayarını topladığı ve "Raspberry Pi" kullanarak güvenlik kamerası benzeri donanımlar geliştirdiği tespit edildi.

İnternet alışverişlerinde takma isimler, şifreli e-posta servisleri ve çeşitli güvenlik araçları kullanan saldırgan, dijital ayak izini gizleme konusunda belirgin ölçüde ihtiyatlı davranıyordu.

KARMAŞIK VE ÇELİŞKİLİ SİYASİ KİMLİĞİ

Belgeler, Crooks'un keskin ve tek bir siyasi ideolojiye körü körüne bağlı olmadığını gösteriyor

Zaman zaman kendini "Cumhuriyetçi" olarak tanımlasa da partinin tüm görüşlerini benimsemiyordu.

Sosyal devlet politikalarına ve "woke" (duyar/farkındalık) kültürüne karşı mesafeliydi; ancak genel olarak politikacıları tiye alan bir yaklaşımı vardı. Babasının ifadesine göre, 2020 seçimlerinde hile yapıldığına inanmıyor ve 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını şaşkınlıkla karşılıyordu.

"HİÇBİR BELİRTİ YOKTU"

Savaş temalı aksiyon filmleri izleyen ve askeri strateji odaklı birinci şahıs nişancı (FPS) oyunları oynayan Crooks'un bu hobileri, ailesi tarafından bir tehlike sinyali olarak algılanmadı. FBI'a konuşan baba Matthew Crooks, saldırı öncesinde oğlunun hiçbir olağan dışı davranış sergilemediğini belirterek, ailece halen "Bunu neden yaptı?" sorusuna yanıt aradıklarını ifade etti.