Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya, "Ne yapmak isterse yapabilir. Eğer oyunu sert oynamak isterse, bu sert oynayacağı son oyun olur" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Palm Beach bölgesinde bulunan Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen bir etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkomutan olarak ABD Donanması’na 2 adet yeni ve çok büyük savaş gemisi inşa etme talimatı verdiğini belirten Trump, "Büyük zırhlılarımız vardı. Ancak bunlar daha da büyük olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni gemilerin yapımına ilişkin hazırlıkların kendisinin ilk başkanlık döneminde başladığını belirten Trump, "Bunlar dünyanın en iyileri olacak. En hızlı, en büyük ve şimdiye kadar inşa edilmiş herhangi bir zırhlıdan açık ara, 100 kat daha güçlü olacaklar" değerlendirmesinde bulundu.



"ABD’NİN VE DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ OLACAK"

ABD’nin yıllar içinde inşa ettiği savaş gemilerinin çok daha küçük olduğuna ve bunun ABD’nin şu anki vizyonu ile uyuşmadığına dikkat çeken Trump, "Bu, bulunduğumuz noktaya ve gittiğimiz yöne pek uygun değil. Biz ‘güç yoluyla barış’ prensibini benimsiyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni inşa edilecek son teknoloji gemilerin, denizaltılar hariç şimdiye kadarki en ölümcül suüstü savaş gemileri arasında yer alacağını söyleyen Trump, "Bu gemilerin her biri, ülkemizin tarihinde inşa edilmiş en büyük zırhlılar olacak. Hatta dünyada şimdiye kadar yapılmış en büyük zırhlılar olacak. Tekrar ediyorum: Iowa sınıfı savaş gemilerine kıyasla 100 kat daha güçlü olacaklar" dedi.

"NİHAİ HEDEFİMİZ 20-25 GEMİ"

Söz konusu 2 gemiyi başlangıç olarak gördüklerini ve ilk hedefin benzer sınıfta 10 gemi inşa etmek olduğunu aktaran Trump, "Nihai hedefimiz ise toplamda 20 ila 25 gemi arasında bir sayı" diye konuştu. İlk gemilerin tamamlanmasının ardından 8 gemi daha inşa edileceğini belirten Trump, "Son aşamada ise, oldukça kısa bir zaman diliminde toplamda 20 ila 25 gemiye ulaşmayı planlıyoruz. Bu gemilerin, önümüzdeki yıllarda üretilecek tamamen yeni bir zırhlı gemi sınıfının ilk örnekleri olmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.



"DONANMANIN AMİRAL GEMİLERİ OLACAK"

Füze ve topçu sistemleri ile donatılacak yeni gemilerin 30 bin ton üzeri ağırlıkla Amerikan donanmasının amiral gemileri olacağını vurgulayan Trump, "Şunu açıkça söylemek isterim ki, bunlara benzer hiçbir şey daha önce inşa edilmedi. Burada özellikle net olmak istiyorum: Bu gemileri burada inşa ediyoruz. Elbette başkalarıyla da işbirliği yapıyoruz. Ancak üretim burada gerçekleşecek çünkü çok iyi tersanelerimiz var. Ayrıca mevcut tersaneleri işleten bazı şirketlerle de müzakereler yürüteceğiz" şeklinde konuştu. Trump, ayrıca yeni uçak gemileri inşa ettiklerini ifade etti.

"VURULANLAR BALIKÇI TEKNESİ DEĞİL"

ABD’nin uyuşturucu kartelleri ile mücadelesine de değinen Trump, "Ülkeye denizden giren uyuşturucu oranını yüzde 96,2 oranında düşürdük. Gümrük ve sınır koruma verilerine göre bu oran yüzde 96,2. Çok yakında aynı programı karada da başlatacağız. Karada bu iş çok daha kolay" dedi. Uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yapılan saldırıları savunan Trump, "Bu teknelere gerçekleştirilen her saldırı ile 25 bin insanın hayatını kurtarıyoruz. İnsanlar ‘Gerçekten uyuşturucu muydu?’ diyor. Bir bakın: Her yerde çuvallar var. Bunlar balıkçılık ekipmanı değil. O teknelerde olta falan yok. 4 ya da 5 motoru olan, saatte 40-50 mil hızla giden bir tekne gördüğümüzde, müdahale ediliyor" dedi. Yakında uyuşturucu ile mücadele için kara operasyonlarına başlayacaklarını yineleyen Trump, "Deniz yoluyla gelenlerin yüzde 96’sından fazlası engellenmiş durumda. Kalan yüzde 4’ün kimler olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Karada da aynı başarıyı, hem de çok daha hızlı bir şekilde sağlayacağız; çünkü karada iş çok daha kolay. Eğer karadan gelmek isterlerse, büyük bir sorunla karşılaşacaklar. İnsanlarımızın zehirlenmesini istemiyoruz" değerlendirmesini yaptı.



"EL KONULAN PETROLÜ KULLANABİLİRİZ"

ABD’nin en koyduğu tankerlerdeki petrole ne olacağı sorusuna da yanıt veren Trump, "Elimizde tutacağız. Belki stratejik rezervler için kullanabiliriz. Ayrıca gemileri de elimizde tutuyoruz" dedi.

"HERKES EPSTEİN’İN ARKADAŞIYDI"

Trump, "Epstein dosyalarındaki Bill Clinton fotoğraflarının sayısı sizi şaşırttı mı? Yıl sonuna kadar tüm belgelerin tamamen yayınlanacağına dair taahhütte bulunur musunuz? sorusuna da yanıt verdi. Birçok insanın Epstein belgelerinin Demokratların baskısı nedeniyle yayınlanmasına öfkeli olduğunu savunan Trump, "Bunun korkunç olduğunu düşünüyorum. Bill Clinton’ı severim. Bill Clinton’la her zaman iyi geçindim. Onun fotoğraflarının ortaya çıkmasını görmekten hoşlanmıyorum ama Demokratların, özellikle Demokratların istediği şey tam olarak buydu" dedi. Epstein’in çok sosyal bir çevreye sahip olduğuna ve eskiden herkesin Epstein ile dost olduğuna dikkat çeken Trump, "Harvard’ın başındaki kişi Epstein’in en yakın arkadaşıydı. Bill Clinton onun arkadaşıydı, aslında herkes arkadaşıydı" diye konuştu.



"EPSTEİN KONUSUNUN KAPANDIĞINI SANIYORDUM"

Kendisinin de bir dönem Epstein ile yolunun kesiştiğini belirten Trump, "Onu Mar-a-Lago’dan ben kovdum. Burası dünyanın en gözde yerlerinden biri, Florida’nın en gözde yeri. Herkes buraya gelirdi. Ancak biz gerçekten Epstein’i kovduk" dedi. Bill Clinton’un Epstein ile olan fotoğraflarının yayınlanmasından hoşnut olmadığını yineleyen Trump, "Bunun çok kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Bill Clinton büyük bir adamdır, bununla baş edebilir" değerlendirmesinde bulundu. Yıllar önce Jeffrey Epstein ile masumane şekilde karşılaşmış, son derece saygın bankacılar, avukatlar ve diğer önemli insanların da olduğunu hatırlatan Trump, "Muhtemelen başka insanların fotoğrafları da vardır" diye konuştu. Epstein konusunun gündeme getirilmesinin tek amacının Cumhuriyetçilerin başarılarını gölgelemek olduğunu savunan Trump, "Biz dünyanın en büyük gemilerini inşa ediyoruz ve bana Jeffrey Epstein hakkında sorular soruyorlar. Bunun kapandığını sanıyordum" tepkisini gösterdi.



"EPSTEİN’İN ADASINA GİDEN ÇOK KİŞİ OLDU"

Demokratların Epstein konusunu gündeme getirmesine rağmen bununla anılmak istemediğini savunan Trump, "Epstein’i konuşmak istiyorlar ancak sorun şu ki, Larry Summers gibi birçok Demokrat da bu ağın içine çekilmiş. Larry, Harvard’ın başındaydı ve şimdi yer aldığı tüm yönetim kurullarından istifa etmek zorunda kaldı. Epstein’in adasına sık sık gitmişti. Bu arada ben Epstein’in adasına hiç gitmedim. Neyse ki bu iyi. Ama giden çok kişi oldu" ifadelerini kullandı.



"KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI DİKKATLİ OLMALI"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun ABD karşıtı açıklamalarını da değerlendiren Trump, "Kolombiya’da uyuşturucu fabrikaları var ve kokain üretiyorlar. Kendisi çok kötü bir adam ve dikkatli olması gerekiyor; çünkü kokain üretiyorlar ve bunu Kolombiya’dan ABD’ye gönderiyorlar" dedi. Kolombiya halkını sevdiğini, ancak Petro’nun sürekli sorun çıkardığını iddia eden Trump, "(Petro’nun) Dikkatli olmasında fayda var. En az 3 büyük kokain üretim tesisi var. Bunları çok hızlı bir şekilde kapatması gerekiyor. Çünkü üretilen uyuşturucunun Meksika üzerinden geldiği yer Amerika" diye konuştu.

TRUMP’TAN PETROL TANKERİ YANITI

Trump, "Dün takip edilen petrol tankeri ele geçirildi mi?" sorusuna ise, "İlerliyor. Ancak sonunda ele geçireceğiz. Çünkü Venezuela’dan çıktı ve yaptırım kapsamındaydı" yanıtını verdi.