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Kaynak: ANKA

Trump, her iki tarafın da ihlaller gerçekleştirdiğini belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in anlaşma yapma konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den daha istekli olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim mitingi için Ohio’ya hareketinden önce Beyaz Saray çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Moskova ile Kiev arasındaki enerji ateşkesi anlaşmasının halen geçerli olup olmadığı sorusuna, “Evet, kabul ettiler. Neden biliyor musun? Çünkü kabul ettiklerini ben söyledim. İşte bu yüzden kabul ettiler; çünkü onların kabul ettiğini söyledim. Artık bu meselenin çözülmesi gerekiyor. Bu savaş tam bir felaket” yanıtını verdi.

“HER İKİ TARAFTAN DA İHLALLER OLDU”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Trump, “Buna bakmamız lazım, çünkü her iki taraftan da ihlaller oldu” dedi.

Sadece Putin’in anlaşmayı desteklediği, Zelenskiy’nin ise desteklemediği yönündeki haberlere katılmadığını belirten Trump, iki liderin de anlaşmaya destek verdiğini savundu.

“PUTİN DAHA FAZLA İSTİYOR”

Trump, Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma ilişkin, “Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor, Zelenskiy’nin de anlaşma yapmasını istemesini sağlamalıyız. Bence Putin, anlaşma yapmayı Zelenskiy’den daha fazla istiyor” ifadelerini kullandı.

Her iki liderin de anlaşma yapmak istediğini ancak bunun nasıl sağlanacağı konusunda sorun yaşandığını belirten Trump, Putin ile Zelenskiy’nin anlaşmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Trump ayrıca Rusya ile yapılan dizel anlaşmasının yalnızca ABD açısından değil, bütün dünya açısından önemli olduğunu ifade etti.