Trump parayı uzaydan kesip silaha harcayacak: İstediği rakam 1,5 trilyon dolar

UZAYA FREN, SAVUNMAYA TAM GAZ

NASA’daki kesintiler, Trump yönetiminin genel bütçe yaklaşımının bir parçası olarak öne çıkıyor. 2027 taslağı, savunma harcamalarında büyük bir artış öngörüyor. Buna göre ABD’nin askeri bütçesi yaklaşık 1,5 trilyon dolara çıkarılacak. Bu rakam, 2026’daki yaklaşık 1 trilyon dolarlık seviyeye kıyasla tarihi bir artış anlamına geliyor.

Artış kapsamında askeri personele yüzde 5 ila 7 arasında maaş zammı, yeni savaş gemileri için 65,8 milyar dolar, füze savunma sistemleri ve kritik mineral tedariki gibi projeler için ek kaynak ayrılması planlanıyor. ABD’nin İran ile süren çatışma süreci de bu artışın önemli gerekçeleri arasında gösteriliyor.