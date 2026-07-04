Kaynak: Diğer

7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek olan NATO Zirvesi öncesinde Trump'ın ziyaret programı netleşti. Trump, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe Sarayı'nda görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Temmuz'da başkentte olması planlanıyor. Yaklaşık bin kişilik ekip, başkanın gelişinden günler önce Ankara'ya ulaşarak hazırlıkları tamamlayacak. Özel servis ve lojistik ekipler, Trump'ın kullanacağı güzergahlar ve güvenlik koridorlarını koordine edecek.

BEŞTEPE'DE RESMİ TÖRENLE KARŞILANACAK

NTV'nin haberine göre Trump'ın Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir olacak. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de resmi törenle karşılanacak. Konvoyda atlı birlikler de yer alacak. Törenin ardından liderler önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmeye geçecek. Görüşmelerde F-35 programına dönüş, KAAN savaş uçağı motorları ve Suriye ile Gazze'deki son durum gibi başlıklar ele alınacak. Görüşmeler sonrasında ikili anlaşmalar imzalanması ve ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

ODTÜ YURTLARINDA OHAL

Zirve kapsamında ATO Congresium'da Savunma Sanayii Forumu düzenlenecek. Forum, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin konuşmalarıyla başlayacak. Saab, Airbus ve Northrop Grumman gibi uluslararası firmalar ile Türk savunma sanayii şirketlerinin katılacağı forumda iş birliği imkanları ve mutabakat muhtıraları görüşülecek. Öte yandan ODTÜ yurtları, 6-12 Temmuz arasındaki güvenlik önlemleri nedeniyle 4 Temmuz'a kadar boşaltılacak. Bu sürede yurtlarda konaklama, yemek ve temizlik hizmetleri verilmeyecek, kantinler de kapalı olacak. Yurtlar 13 Temmuz'dan itibaren tekrar kullanıma açılacak.

TRUMP'IN NATO ELEŞTİRİLERİ

Zirve öncesinde Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO'nun mali yüküne ilişkin eleştirilerini yineledi. ABD'nin 2014-2025 arasında 999 milyar dolar harcadığını belirten Trump, bazı müttefiklerin katkılarının yetersiz olduğunu savundu ve "İlişki karşılıklı değilse saçma" ifadesini kullandı. Daha önce de İran savaşı sürecinde bazı NATO üyelerini "korkak" olarak nitelendirmişti.