ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’yi ağırladı. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında yaşanan diyalog gündem oldu.

Reporter: Why didn’t you inform allies before attacking Iran?



Trump: We wanted surprise—who knows better about surprise than Japan? Why didn’t you tell me about Pearl Harbor? pic.twitter.com/CAvkUBpC4Y — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Bir Japon gazetecinin, “İran’a saldırmadan önce neden müttefiklerinizi bilgilendirmediniz?” sorusu üzerine Trump’ın verdiği yanıt salonda kısa süreli sessizliğe neden oldu.

Trump, “Sürpriz olsun dedik. Sürpriz konusunda Japonya’dan kim daha iyi olabilir. Bana Pearl Harbor saldırısından neden bahsetmediniz?” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Pearl Harbor saldırısı göndermesi, basın toplantısına damga vururken, söz konusu açıklama kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.