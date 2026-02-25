ABD Başkanı Trump, Kongre’de yaptığı “Birliği durumu” adlı konuşmasında hem iç politika hem de dış meseleler konusunda mesajlar verdi. Kongre tarihindeki en uzun konuşmayı yapan Trump ile Demokratlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Sınır güvenliği konusunda Demokratları suçlayan Trump, Bu akşam tüm Kongre üyelerini yönetimime katılmaya ve temel bir ilkeyi yeniden teyit etmeye davet ediyorum. Bu ifadeye katılıyorsanız ayağa kalkın ve desteğinizi gösterin. Amerikan hükümetinin ilk görevi, ABD vatandaşlarını korumaktır, yasa dışı göçmenleri değil” dedi. Trump, konuşmayı dinleyen tüm üyelerin ayağa kalkarak destek vermesini istemesi sonrası sadece Cumhuriyetçiler ayağa kalktı.

Demokratların oturmasına tepki gösteren Trump ”Kendinizden utanmalısınız” diyerek tepki gösterdi.

DEMOKRAT ÜYEDEN AMERİKALILARI ÖLDÜRDÜNÜZ” ÇIKIŞI

Bu sırada Demokrat Kongre Üyesi Ilhan Omar’dan sert tepki geldi. Omar, ICE ajanlarının iki ABD’liyi öldürmesine dikkat çekerek “Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız” şeklinde tepki gösterdi. Trump, Omar'a atıfla bir kez daha, "Kendinizden utanmalısınız" derken, Omar da aynı ifadeyle Trump'a karşılık verdi.

PANKART AÇAN DEMOKRAT ÜYE SALONDAN ÇIKARILDI

Demokratların Trump’a yönelik tepkisi konuşma öncesinde de yaşandı. Demokrat üye Al Green, Trump’ın eski Başkan Obama’ya yönelik ırkçı paylaşıma tepki göstermek için salonda “Siyahlar maymun değildir” yazılı bir pankart açmaya çalıştı.

Trump konuşmasına başlarken Demokrat üye Green oturmayı reddederken bazı Cumhuriyetçiler Green’e sözlü olarak sataşırken bazıları ise pankartı almaya çalıştı. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, Green’i salondan dışarı çıkardı. Teksaslı temsilci Green daha önce de Trump’ı protesto etmişti.