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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ve ABD sınırındaki Ontorio Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirmesinin yankıları tüm dünyada devam ederken, Google, konu ile ilgili ortalığı karıştıracak bir karara imza attı.

GOOGLE HARİTALAR GÖLÜN İSMİNİ "AMERİKA GÖLÜ" OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Google tarafından gerçekleştirilen açıklamada, ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi'nin, Kanada sınırında bulunan Ontario Gölü'nün adını ABD'de resmi olarak değiştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, uygulamanın resmi hükümet kaynaklarındaki isim değişikliklerini güncellemesi sebebiyle Ontario Gölü'nün adının, Google Haritalar'ın ABD'deki versiyonunda "Amerika Gölü" olarak görüleceği ifade edildi.

Gölün adının Kanada'daki kullanıcılar için "Ontario Gölü" olarak kalmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, Kanada ve ABD dışındaki kullanıcıların ise haritada her iki ismi göreceği ifade edildi.

Google'ın bu hamlesi, Trump'ın talimatı doğrultusunda, "Meksika Körfezi" ismini ABD'deki harita uygulamasında "Amerika Körfezi" olarak değiştirmesini anımsattı.​​​​​​​

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ağustos'ta ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

TRUMP İLE ONTARİO BAŞBAKANI ARASINDA ATIŞMA

İki ülke arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobillere, kamyonlara, otomotiv parçalarına ve çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumak amacıyla Washington'ın yeni tarifelerine aynı oranda karşılık vereceklerini ifade etmişti.

Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford da katıldığı bir programda ABD'nin tarife kararını sert sözlerle eleştirmiş, Trump da bu eleştirileri "böbürlenme" şeklinde nitelendirmişti.