Avrupa pay piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik planlanan saldırıyı geçici olarak ertelediğini açıklamasının ardından güne pozitif başladı.
Jeopolitik tansiyonun düşmesiyle risk iştahı artarken, küresel piyasalarda yükselen tahvil faizleri ve enflasyon endişeleri fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor.
ENDEKSLERDE SON DURUM
Avrupa borsalarında saat 10.10 itibarıyla öne çıkan veriler şöyle:
Stoxx Europe 600: %0,5 artışla 613 puan
FTSE 100 (İngiltere): %0,5 yükselişle 10.380 puan
DAX 40 (Almanya): %0,8 artışla 24.444 puan
FTSE MIB 30 (İtalya): %0,1 yükselişle 48.735 puan
CAC 40 (Fransa): %0,5 artışla 8.024 puan
IBEX 35 (İspanya): %0,3 kazançla 17.808 puan
JEOPOLİTİK GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR
Trump’ın İran’a yönelik saldırıyı erteleme kararı, piyasalarda kısa vadeli rahatlama sağladı. Analistler, jeopolitik risklerin azalmasının özellikle Avrupa piyasalarında alımları desteklediğini belirtiyor.
Ancak küresel çapta artan tahvil faizleri ve yüksek enflasyon beklentileri, yatırımcıların temkinli kalmasına neden oluyor.
EKONOMİK VERİLER YAKINDAN İZLENİYOR
Makroekonomik veri tarafında ise dikkat çeken gelişmeler şöyle:
İngiltere’de işsizlik oranı ocak-mart döneminde %5’e yükseldi
Avro Bölgesi’nde açıklanacak ticaret dengesi verileri bekleniyor
ABD’de ise bekleyen konut satışları verisi piyasaların odağında
PİYASA BEKLENTİSİ
Analistler, jeopolitik risklerdeki geçici düşüşün piyasalara destek verdiğini ancak:
Faizlerin yüksek seyri
Enflasyon baskısı
Küresel büyüme endişeleri
nedeniyle yükselişlerin sınırlı kalabileceğini ifade ediyor.