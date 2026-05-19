Avrupa pay piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik planlanan saldırıyı geçici olarak ertelediğini açıklamasının ardından güne pozitif başladı.

Jeopolitik tansiyonun düşmesiyle risk iştahı artarken, küresel piyasalarda yükselen tahvil faizleri ve enflasyon endişeleri fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor.

ENDEKSLERDE SON DURUM

Avrupa borsalarında saat 10.10 itibarıyla öne çıkan veriler şöyle:

Stoxx Europe 600: %0,5 artışla 613 puan

FTSE 100 (İngiltere): %0,5 yükselişle 10.380 puan

DAX 40 (Almanya): %0,8 artışla 24.444 puan

FTSE MIB 30 (İtalya): %0,1 yükselişle 48.735 puan

CAC 40 (Fransa): %0,5 artışla 8.024 puan

IBEX 35 (İspanya): %0,3 kazançla 17.808 puan



JEOPOLİTİK GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

Trump’ın İran’a yönelik saldırıyı erteleme kararı, piyasalarda kısa vadeli rahatlama sağladı. Analistler, jeopolitik risklerin azalmasının özellikle Avrupa piyasalarında alımları desteklediğini belirtiyor.

Ancak küresel çapta artan tahvil faizleri ve yüksek enflasyon beklentileri, yatırımcıların temkinli kalmasına neden oluyor.



EKONOMİK VERİLER YAKINDAN İZLENİYOR



Makroekonomik veri tarafında ise dikkat çeken gelişmeler şöyle:

İngiltere’de işsizlik oranı ocak-mart döneminde %5’e yükseldi

Avro Bölgesi’nde açıklanacak ticaret dengesi verileri bekleniyor

ABD’de ise bekleyen konut satışları verisi piyasaların odağında



PİYASA BEKLENTİSİ

Analistler, jeopolitik risklerdeki geçici düşüşün piyasalara destek verdiğini ancak:

Faizlerin yüksek seyri

Enflasyon baskısı

Küresel büyüme endişeleri

nedeniyle yükselişlerin sınırlı kalabileceğini ifade ediyor.