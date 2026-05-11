Küresel finansın kalbi New York borsası, yeni haftaya Ortadoğu’daki diplomatik kilitlenme nedeniyle "kırmızı" renkle başladı. ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik umutlar, gelen karşılıklı açıklamalarla yerini belirsizliğe bıraktı.

ENDEKSLER GÜNE KAYIPLA BAŞLADI

Açılış ziliyle birlikte ABD pay piyasalarında negatif seyir hakim oldu:

Dow Jones: Yüzde 0,12 azalarak 49.549,07 puana geriledi.

S&P 500: Yüzde 0,18 azalışla 7.385,31 puana indi.

Nasdaq: Teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle yüzde 0,42 kayıpla 26.135,63 puana düştü.

TRUMP: "İRAN’IN YANITI KABUL EDİLEMEZ"

Piyasalardaki düşüşün fitilini ateşleyen gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı çıkış oldu. Trump, barış önerisine İran’dan gelen yanıtı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. İran kanadından ise yanıt gecikmedi; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin "mantık dışı taleplerde" ısrar ettiğini savundu. Bu restleşme, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksaklıklarının devam edeceği korkusunu körükledi.

PETROL FİYATLARI YENİDEN ATEŞLENDİ

Görüşmelerdeki tıkanıklık, enerji maliyetlerini anında yukarı çekti. Risk iştahının baskılandığı piyasada petrol fiyatlarında sert yükseliş görüldü:

Brent Petrol: Yüzde 1,7 artışla 103 dolar seviyesine ulaştı.

WTI (Batı Teksas): Yüzde 1,5 değer kazanarak 96,9 dolardan işlem görmeye başladı.



KRİTİK HAFTA: ENFLASYON VERİLERİ VE Şİ GÖRÜŞMESİ

Piyasalar sadece Ortadoğu’yu değil, aynı zamanda ABD’den gelecek kritik ekonomik verileri de bekliyor. Yarın ve çarşamba günü açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enflasyonla mücadelede yol haritasını belirleyecek. Ayrıca, hafta içinde gerçekleşmesi beklenen Trump-Şi Cinping görüşmesi, ABD-Çin ilişkilerindeki seyir açısından radarın en tepesinde yer alıyor.