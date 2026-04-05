ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda İran ve bölgedeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, İran ile yürütülen sürece değinerek, Tahran yönetiminin hızlı bir şekilde anlaşmaya varmaması halinde sert adımlar atabileceklerini söyledi. ABD Başkanı, “Her şeyi havaya uçurmayı” ve “petrolü ele geçirmeyi” düşündüğünü ifade etti.

“KÜRTLERE DE ÇOK SİLAH GÖNDERDİK”

Trump, İran’daki protestolara da değinerek, “İran'da protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Kürtlere de çok silah gönderdik. Sanırım o silahları tuttular” dedi.

“YARINA KADAR ANLAŞMA OLABİLİR”

İran ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, tarafların kısa sürede anlaşmaya varabileceğini öne sürdü. Trump, “Yarına kadar İran'la bir anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca İranlı müzakerecilerin görüşmelere devam edebilmesi için af çıkardığını da dile getirdi.