Beyaz Saray'daki kabine toplantısına katılım gösteren ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Abu Dabi'deki Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Witkoff, kabine toplantısında, "Görüşmelerde, şu ana dek ciddi ilerleme kaydettiğimizi düşünüyoruz. Görüşmeler, yaklaşık bir hafta daha devam edecek ancak taraflar arasında toprak anlaşması konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor” sözlerini sarf etti.

“PUTİN, 1 HAFTA BOYUNCA KİEV VE ETRAFINDAKİ BÖLGELERİ VURMAYACAK”

ABD Başkanı Trump ise burada yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin "Şahsen (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'den, bir hafta boyunca Kiev ve etrafındaki bölgelere ateş açmamasını rica ettim ve o da bunu kabul etti. Bu, çok hoştu” dedi.

Sürecin gidişatından memnun olduğuna dikkat çeken Trump, müzakereler konusunda Witkoff'a güvendiğini ifade etti.