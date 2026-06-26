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Kaynak: AA

ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede yasal koruma altında yaşayan yüz binlerce göçmenin geleceğini doğrudan etkileyecek kritik bir karar aldı. Mahkeme, 3 liberal üyenin ret oyuna karşılık 6 muhafazakar yargıcın oy çokluğuyla, Donald Trump yönetiminin Haitili ve Suriyeli göçmenlere tanınan "geçici koruma statüsü" (TPS) uygulamasını bitirmesine yeşil ışık yaktı.

17 ÜLKEDEN YÜZ BİNLERCE GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLEBİLİR

Alınan bu karar, yalnızca ilk etapta hedef ilan edilen yaklaşık 350 bin Haitili ve 6 bin Suriyeli sığınmacıyı bağlamıyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığının geçici koruma programını iptal etme yetkisini onaylayan mahkeme kararı, aynı yasal güvenceden faydalanan ve 17 farklı ülkeden ABD'ye gelen yüz binlerce göçmenin de ilerleyen süreçte sınır dışı edilmesine zemin hazırlıyor.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

ABD Kongresi tarafından 1990 yılında hayata geçirilen Geçici Koruma Statüsü (TPS); ülkelerinde doğal afet, iç savaş veya büyük krizler yaşanan göçmenlerin sınır dışı edilmesini önlemek ve onlara ABD'de 18 aya kadar yasal çalışma hakkı tanımak amacıyla uygulanıyordu.

Trump yönetimi ise bu statünün kalıcı bir hakka dönüştürülmemesi ve süresi dolan yasal hakların uzatılmaması gerektiğini savunuyordu. Adalet Bakanlığı, alt mahkemelerin engelleme kararlarının ardından konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı. Yüksek Mahkeme, daha önce de benzer bir yaklaşımla Venezuela'dan gelen göçmenlerin geçici koruma statülerinin sonlandırılması yönünde karar bildirmişti. Son kararla birlikte, toplamda 1,3 milyon kişiyi bulan koruma altındaki nüfusun yasal güvencesi ciddi bir risk altına girdi.