ABD Başkanı Trump, Fox News Radio'dan Brian Kilmeade'e gerçekleştirdiği röportajda İran gündemine dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İsrail ile beraber İran'a yönelik saldırılarının ne zaman biteceği konusunda farklı değerlendirmelerde bulunan Trump, bu sürecin çok uzun sürmeyeceğini söyledi.

"İran'la savaşın ne zaman biteceğini nasıl bileceksiniz?" şeklindeki soruya, "Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter" dedi.

'FİKRİM HER AN DEĞİŞEBİLİR'

ABD'nin, İran'ın ham petrolünün büyük bir kısmını sevk ettiği, Körfez'in kuzeybatısındaki küçük bir yerleşim bölgesi olan Hark Adası'nı ele geçirmeyi düşünüp düşünmediği ile ilgili soruya yanıt vermeyi reddeden Trump, bu konudaki düşüncesini açıklamaktan kaçındı.

Trump, "Böyle bir soruya cevap veremem. Bu, pek çok farklı konudan biri. Öncelikli değil, ama pek çok farklı konudan biri ve fikrimi saniyeler içinde değiştirebilirim" dedi.

"GELECEK HAFTA DAHA SERT VURACAĞIZ"

İran'ın askeri kapasitesine büyük zarar verdiklerini savunan ve bu saldırılarına devam edeceklerini vurgulayan Trump, "Önümüzdeki hafta onları daha da sert bir şekilde vuracağız" ifadesini kullandı.

İran'da insanların sokağa çıkması gerektiğini ancak bunun zor olduğunu kabul ettiğini anlatan ve bu konuda halen İran halkının yanında olduklarını anlatan ABD Başkanı, "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil" değerlendirmesini yaptı.

İran'ın donanmasını, füze sistemlerini, nükleer altyapısını ve radarlarını "yok ettiklerini" savunan Trump, isteseler ülkenin altyapısına doğrudan zarar verecek birçok saldırıyı yapabileceklerini ancak bunları yapmadıklarını iddia etti.

Trump, "İran’a nazik davranıyoruz. O kadar kötü şeyler yapabiliriz ki, istesek elektrik santrallerini kullanılamaz hale getiririz, İran bir daha asla yeniden ayağa kalkamaz. Bunu yapmıyoruz. Bu konuda nazik davranmaya çalışıyoruz" yorumunu yaptı.

'PUTİN, İRAN'A BİRAZ YARDIM EDİYOR OLABİLİR'

ABD Başkanı Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a "biraz" yardım ediyor olabileceğini söyledi.

Putin'in İran'a yardım edip etmediği sorusuna Trump, "Sanırım onlara biraz yardım ediyor olabilir, evet, öyle tahmin ediyorum" yanıtını verdi.

'İLERİDE ODAKLANABİLİRİZ'

Diğer yandan Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek için askeri bir operasyon yapıp yapmayacakları yönündeki bir soruya ise "Hayır, yok. Şu anda buna odaklanmıyoruz ama ileride odaklanabiliriz" yanıtını verdi.