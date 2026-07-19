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Kaynak: AA

Trump, Ürdün'de iki ABD askerinin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından NewsNation kanalına verdiği röportajda konuya dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, İran'ın mutabakata ilişkin yükümlülükleriyle ilgili açıklamasını değerlendirdi ve bu konudaki görüşlerini paylaştı.

Askerlerin ölmesinin "çok üzücü bir durum" olduğunu dile getiren Trump, "savaşın asıl amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek" olduğunu yineledi.

Trump, İran'ın, İslamabad Mutabakatı'na uyma yükümlülüğü olmadığı açıklamasına ilişkin, "Bu umurumda değil." dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Temmuz'da ABD'nin İslamabad Mutabakatını askeri saldırılar ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle tamamen ihlal ettiğini belirterek, "İran, bu şartlarda mutabakata ilişkin hiçbir yükümlülük hissetmiyor." ifadesini kullanmıştı.