Kaynak: İHA

İngiltere merkezli "GB News" kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, küresel siyasete ve özellikle İran'a yönelik hamlelerine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tahran rejiminin nükleer silaha ulaşmasını engellemek amacıyla sert adımlar attıklarını vurgulayan Trump, operasyonların detaylarına ilişkin iddialı ifadeler kullandı.

"İRAN'IN 3 NÜKLEER TESİSİNİ YERLE BİR ETTİK"

İran'ın nükleer kapasitesini hedef aldıklarını belirten Trump, ülkedeki üç büyük nükleer tesisi tamamen imha ettiklerini söyledi. Operasyonlarda Uzay Kuvvetleri'nin (Space Force) kritik bir rol oynadığını kaydeden Trump, "Şu an sadece Kazma Dağı (Pickaxe Mountain) kalmış olabilir. Uzay Kuvvetlerimiz fazlasıyla etkili. Tesislerin her kritik noktasında ve Kazma Dağı'nda kameralarımız var. Kelimenin tam anlamıyla uzaydan yaka kartlarını okuyabiliyoruz. İçeri giren çıkan herkesin ismini biliyoruz" dedi.

TRUMP İRAN’IN FATURASINI OBAMAYA KESTİ

Trump, İran'a yönelik askeri müdahalelerine iç kamuoyundan yeterli destek gelip gelmediği sorusuna ise operasyonların asıl Avrupa'yı koruduğunu söyleyerek yanıt verdi. Nükleer silaha ulaşmasına sadece birkaç hafta kalmış olan İran'ı bombardıman uçaklarıyla durdurduklarını belirten Trump, "Füze menzilleri ABD'ye yetmiyordu ama Avrupa'ya ulaşıyordu. Onları vurmasaydık kesinlikle bu silahları Avrupa'ya karşı kullanacaklardı" ifadelerini kullandı. Eski Başkan Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı da eleştiren Trump, anlaşmayı iptal etmeseydi İran'ın beş yıl önce nükleer güce dönüşmüş olacağını savundu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KONTROL EDİYORUZ, İRAN EKONOMİSİ ÇÖKTÜ"

Orta Doğu'da İran'ın donanmasını ve hava kuvvetlerini hezimete uğrattıklarını, yeni kurdukları radar sistemlerini de imha ettiklerini iddia eden Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki denetime dikkat çekti. Boğazda muazzam bir kontrole sahip olduklarını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Gecede 30-40 tekneyi saf dışı bırakıyoruz. Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz ve bu sayede İran ekonomisi çöküyor. Enflasyon yüzde 300'lere ulaştı. Dolar karşısında paralarının hiçbir değeri kalmadı, 1 dolar neredeyse 2 milyon birime denk geliyor. Başları çok büyük dertte."

"VENEZUELA SAVAŞININ MASRAFINI PETROL İLE ÇIKARDIK"

İran'a karşı askeri seçenekleri kullanmasını eleştirenlere Venezuela örneğiyle yanıt veren Trump, "Hayır, nükleer silaha sahip olamayacaklar. Ben doğru olanı yaptım. Amerikan halkına gelince; biliyorsunuz, Venezuela'ya girmeme de karşı çıkmışlardı ama kazandım. Sonrasında oradan milyonlarca varil petrol aldık ve savaşın masrafını katbekat çıkardık" dedi. İran'ın nükleer programının 25 yıl geriye gittiğini iddia eden Trump, "Bugün oradan ayrılsak bile yeniden toparlanmaları 25 yıl sürer" diye konuştu.

"PROTESTOLARDA 75 BİN KİŞİYİ KATLETTİLER"

İran halkına yaptığı ayaklanma çağrısının neden sonuç vermediğine yönelik bir soruyu da yanıtlayan Trump, rejimin acımasız müdahalelerine dikkat çekti. İran yönetiminin gösterilerde 75 bin kişiyi katlettiğini öne süren Trump, "Halkın neden ayaklanamadığını anlıyorum. Her tarafta keskin nişancılar ve makineli tüfekli askerler varken direnmek çok zordur" dedi.