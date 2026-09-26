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Kaynak: Haber Merkezi

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken diplomatik temaslara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması ve nükleer müzakerelerin tekrar başlatılmasını içeren bir plan sundu.

İRAN'DAN 7 GÜNLÜK PLAN

İran'ın önerisine göre gerekli şartların karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içerisinde yeniden açılması ve normal deniz trafiğinin sağlanması öngörülüyor.

Plan kapsamında İran'ın nükleer müzakerelere yeniden dönmeye hazır olduğu belirtilirken, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırması ve İran'ın petrol satışlarına uygulanan yaptırımlarda muafiyet sağlaması talep edildi.

TRUMP TEKLİFİ REDDETTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise İran tarafından sunulan teklifi kabul etmediğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray dışında gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın bir öneri sunduğunu ancak bunu reddettiğini söyledi.

Trump'ın kararı, ABD ile İran arasında devam eden gerilimde diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğü bir dönemde geldi. Trump, birkaç gün önce yaptığı açıklamada İran ile görüşmelerin devam ettiğini ve sonunda bir anlaşmaya ulaşılabileceğini düşündüğünü belirtmişti.