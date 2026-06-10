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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni operasyonlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, kendisine yöneltilen “İran'a yönelik saldırılar devam edecek mi?” sorusuna, “Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde” yanıtını verdi.

"ERDOĞAN ÇOK İYİ BİR DOSTUM"

İsrailli gazetecinin, “Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye’ye F-35 satacak mısınız?” sorusuna Trump cevap verdi.

ABD Başkanı, "Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen ‘Aa, Erdoğan’ı seviyor’ diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan, çok güçlü bir insan.

Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var." ifadelerine yer verdi.