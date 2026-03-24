ABD ve İsrail, İran’a karşı savaşa 25 gündür devam ediyor. ABD Başkanı Trump, savaş öncesinde yaptığı açıklamalarda İran’da rejimi değiştirmek istediklerini belirterek Venezuela örneğini öne atmıştı. Savaşın ilk gününde Dini Lider Ali Hamaney’in öldürülmesinden günler sonra yeni lider olarak Mücteba Hamaney seçildi.

ABD’nin bazı istihbarat raporları İran’daki mevcut duruma dikkat çekerek Trump’ın ‘rejim değişikliği’ hayalinin suya düştüğünü ortaya koymuştu. Raporlara göre İran’da yönetim tam kontrolünü sürdürürken olası bir rejim değişikliğine yönelik bir belirti görülmedi.

Ancak ABD basını Trump’ın İran’a yeni lider aramaya devam ettiğini ve ‘potansiyel adayının’ olduğunu yazdı.

Politico'nun, ismi verilmeyen Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, İran'da olası yönetim değişikliği veya diplomatik müzakere sürecinde, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın kilit rol oynayabileceği üzerinde duruyor.

Washington'ın Kalibaf'ı "uzlaşılabilir bir figür" ve "potansiyel lider adayı" olarak değerlendirdiğini iddia eden yetkililer, bu ismin "sıcak bir seçenek" olduğunu ancak acele karar verilmemesi gerektiğini söyledi.

VENEZUELA ÖRNEĞİ VERDİLER

Yetkililer, Trump'ın Hark Adası'na saldırmak istemediğini, "yeni liderin Venezuela örneğine benzer bir petrol anlaşması yapmasını umduğunu" öne sürdü.

Hedefin, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro sonrası görev yapan Delcy Rodriguez gibi bir figürü konumlandırmak olduğunu ileri süren yetkililer, böylece ABD'nin anlaşmayı güvence altına alabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuş, dün ise bu süreyi 5 gün uzattığını belirtmişti.

Trump, 23 Mart'ta da İran'da görüştükleri kişilerin "içeriden birileri" olduğunu ve "çok saygı gördüklerini" söylemiş, "Belki de içlerinden biri tam olarak aradığımız kişi olabilir. Venezuela'da bunun ne kadar iyi işlediğine bakın." diye konuşmuştu.