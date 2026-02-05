ABD ile İran arasında 6 Şubat Cuma günü Umman’ın başkenti Muskat’ta yapılması planlanan görüşme öncesi tansiyon yeniden yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C.’de düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı etkinliğinde yaptığı konuşmada İran’a yönelik sert ifadeler kullandı. Geçtiğimiz haziran ayında Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislere düzenlenen hava saldırılarını hatırlatan Trump, “İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik” dedi.

Trump’ın açıklamaları, müzakere süreci öncesi “askeri baskı” mesajı olarak yorumlandı.

İran’dan yanıt gecikmedi

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya ise ABD’ye sert bir uyarıda bulundu. Ekreminiya, olası bir savaşın yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayacağını belirterek, ABD’nin Orta Doğu’daki üslerinin de hedef olabileceğini söyledi.

“Eğer düşman savaş seçeneğini tercih ederse, biz de savaş koşullarındaki her seçeneğe hazırız” ifadelerini kullanan Ekreminiya, İran’ın tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu dile getirdi.

Gözler Muskat’taki görüşmede

Taraflar arasındaki “yer ve format” anlaşmazlığı nedeniyle bir süre belirsizliğe giren müzakere sürecinin, 6 Şubat’ta Umman’da yapılacağı bildirildi.

Gerilimin gölgesinde gerçekleşecek görüşmenin, bölgesel tansiyonu düşürüp düşürmeyeceği merak konusu.