Moskova Borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptıklarını açıklaması ve İran'ın enerji altyapısına yönelik askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı vermesinin ardından sert düşüş yaşadı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 1,17 değer kaybederek 2.831 puana gerilerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,21 düşüşle 1.061 puana indi.Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1,38 değer kazanarak dolar/ruble paritesini 82 seviyesine çekti.Rusya'nın önde gelen petrol devlerinden Rosneft'in hisseleri yüzde 3,13, Gazprom'un hisseleri yüzde 0,95 ve Lukoil'in hisseleri ise yüzde 2,09 oranında geriledi.

Trump, son iki gündür yürütülen görüşmeleri değerlendirerek, İran ile "çok verimli görüşmeler" yapıldığını vurgulamış ve İran enerji santralleri ile altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdiğini açıklamıştı.