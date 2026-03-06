ABD ile İsrail'in İran'a karşı açtığı savaş, 7. gününe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusuna silah bırakma çağrısında bulunurken İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 'uzun süreli bir savaşa hazırız' mesajı geldi.

Donald Trump, İran’ın askeri yeteneklerini büyük ölçüde yok ettiklerini belirterek, "İran Devrim Muhafızları’nın tüm üyelerine, orduya ve polise silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Tam dokunulmazlık ile güvende olacaksınız ya da kaçınılmaz bir ölümle yüzleşeceksiniz" dedi. Trump, "İranlı diplomatlara da sığınma başvurusunda bulunmaları ve yeni ve daha iyi bir İran’ın inşasına yardımcı olmaları çağrısı yapıyoruz" dedi.

TRUMP’TAN İRAN KOLLUK KUVVETLERİNE DOKUNULMAZLIK TEKLİFİ

Trump, İran rejiminin silahlı güçlerine seslenerek, "İran Devrim Muhafızları’nın tüm üyelerine, orduya ve polise silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Şimdi İran halkı için ayağa kalkma ve ülkenizi geri almaya yardım etme zamanıdır" dedi. Silah bırakan İran kolluk kuvvetlerine dokunulmazlık sağlanacağını kaydeden Trump, "Size dokunulmazlık vereceğiz ve tarihin doğru tarafında olma imkanı tanıyacağız. Olması gereken tam olarak bu. Tam dokunulmazlık ile güvende olacaksınız ya da kaçınılmaz bir ölümle yüzleşeceksiniz. Ve ben bunun olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

TRUMP, YENİ İRAN’IN İNŞASINDA DİPLOMATLARDAN YARDIM İSTEDİ

Dünyanın farklı ülkelerinde bulunan İranlı diplomatlara da seslenen Trump, "İranlı diplomatlara da sığınma başvurusunda bulunmaları ve yeni ve daha iyi bir İran’ın inşasına yardımcı olmaları çağrısı yapıyoruz" dedi. Trump, olası bir rejim değişikliği sonrasında göreve gelecek İran yönetiminin komşularını tehdit edemeyeceğinden emin olacaklarını da sözlerine ekledi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: UZUN SÜRELİ BİR SAVAŞA HAZIRIZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını" belirterek, yeni silahlarının yolda olduğunu söyledi.

Devlet televizyonuna göre, Naini, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurgulayarak, "saldırganları cezalandırana kadar uzun süreli bir savaşa hazır" olduklarını kaydetti.

Ülkesinin hazırlıklarına da değinen Naini, "İran’ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor." dedi.