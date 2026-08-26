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Kaynak: AA

ABD Başkanı Trump, Glenn Beck adlı radyo yapımcısının programında İran'la savaşın gidişatını değerlendirdi.

Trump, bu süreçte iyi durumda ve Hürmüz Boğazı konusunda istedikleri noktaya yakın olduklarını söyledi.

'SAVAŞ ÇOK YAKINDA SONA ERECEK'

ABD'nin İran'ın nükleer silah üretmesine asla izin vermeyeceğini ifade eden Trump, "Bu durumun çok yakında sona ereceğini düşünüyorum. Venezuela'da zafer kazandık ve çok yakında burada da büyük bir zafer kazanacağız." dedi.

ABD Donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu belirten Trump, boğazdaki tüm mayınların da dün itibarıyla tamamen temizlendiğini söyledi.

"Boğaz şu anda açık durumda, dün gece 22 tekneyi imha ettik, ablukayı aşanlar var, donanmamız inanılmaz bir iş çıkardı, ordumuz da öyle. Boğaz açık ve dün 10 milyon varil petrol geçirildi." diyen Trump, Hürmüz Boğazı'ndan sadece ABD'nin izin verdiği gemilerin geçebildiğini açıkladı.

HAMANEY YARALANDI İDDİASI

Ayrıca Trump, İran lideri Mücteba Hamaney'in ölüp ölmediğine ilişkin soruya, "Öldüğünü sanmıyorum. Çok ağır yaralandı. Vücudunun sol tarafı, kolu, bacağı, her yeri. Çok ağır yaralandı ama öldüğünü sanmıyorum." yanıtını verdi.