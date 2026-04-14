ABD ve İran arasında İslamabad’da gerçekleşen ilk görüşmeden sonuç çıkmamıştı. Washington yönetimi, müzakereler sonrası Hürmüz Boğazı’nı ablukaya almaya başladı. Tüm dünya, şimdi iki ülkenin ne zaman müzakere masasına oturacağını bekliyor.

ABD Başkanı Trump yaptığı son açıklamada müzakere için tarih verdi. New York Post gazetesine konuşan Trump, müzakerelerin iki gün içinde başlayabileceğini söyledi. Trump, görüşmelerin yeniden İslamabad’da yapılabileceğini kaydetti.

GÖRÜŞMELERİN BU HAFTA BAŞLAMASI BEKLENİYORDU

Öte yandan Reuters'a konuşan 4 kaynak da ABD ve İran'ın müzakere heyetlerinin barış görüşmeleri için bu hafta yeniden İslamabad'da görüşeceğini öne sürmüştü. Amerikan basını ayrıca Türkiye ve Mısır'ın Washington ve Tahran arasında müzakere için tekrar bir köprü kurmaya çalıştığını yazmıştı .

İran'ın Pakistan Büyükelçilği'ndeki bir yetkili de ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin bu hafta ya da gelecek hafta gerçekleşebileceğini söyledi.