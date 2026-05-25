ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile olası anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planını (JCPOA) "felaket ve başarısız" diye niteleyen Trump, bu anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını, kendisinin yapacağı anlaşmanın bunun tam zıttı olacağını savundu.

Trump, "İran ile anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da anlaşma olmayacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, "Demokratların, sözde Cumhuriyetçilerin ve aptalların" İran ile olası anlaşmayla ilgili bilgisi olmadığını belirterek, Cumhuriyetçi Senatörler Thom Tillis, Bill Cassidy, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie gibi kendisini eleştirenlerin "yolunu kaybettiğini" savundu.