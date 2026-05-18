ABD ile İran arasındaki savaşa kalıcı bir çözüm bulunması için bir anlaşma henüz sağlanamadı. Ancak iki ülke arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Washington ve Tahran arasında bir anlaşmanın sağlanıp sağlanmayacağı konusunda belirsizlik sürerken karşılıklı açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Trump son açıklamasında “İran’ın anlaşma için can attığını” iddia etti. Trump, dünya piyasalarını ilgilendiren FED faiz kararlarına dair de konuştu. ABD Başkanı, faiz indirimleri için İran'la savaşın bitmesini beklemek zorunda kalabileceğini söyledi.

İRAN’DAN YANIT GECİKMEDİ

Trump’ın açıklamalarına yanıt ise İran Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Açıklamada İran ve ABD’nin Pakistan arabuluculuğunda görüşmelerin sürdüğü ve karşılıklı tekliflerin iletildiği kaydedildi. Tahran yönetimi, savaşı tamamen durdurmaya odaklandıklarının altını çizdi.

İRAN’IN YENİ TEKLİFİ İLETİLDİ

Pakistanlı arabulucular İran'nın yeni teklifini ABD'ye Pazar günü ilettiklerini duyurdu. İran ise ABD'den yeni teklif aldıklarını duyurdu.

Reuters'in haberine göre, İran savaşın sona erdirilmesine ilişkin güncellenmiş bir öneriyi ABD'ye iletti. Kaynak, anlaşma için “Fazla vaktimiz yok,” dedi.

iki tarafında da ikna olacağı bir anlaşmayı hazırlamanın zaman alacağı sorulduğunda, aynı kaynak her iki ülkenin de “sürekli şartlarını değiştirdiğini” ekledi.

İran Devlet Basını IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise İran’ın önerisini sunması ve ABD’nin kendi endişelerini dile getirmesinin ardından, Washington’un geçen hafta Pakistan aracılığıyla “bir dizi revize edilmiş madde ve husus” ilettiğini söyledi. Bekayi, Pazar günü teklifin gönderildiğini teyit etti.

UMMAN KÖRFEZİ UYARISI

İran'ın Askeri İstişare Konseyi üyesi Tümgeneral Muhsin Rezai ABD’nin deniz ablukasına karşılık olarak İran’ın silahlı müdahalede bulunabileceğini söyledi. Rezai, “ABD'ye askeri olarak tavsiyem, Umman Körfezi gemileriniz için bir mezarlığa dönüşmeden önce geri çekilmeleridir. Aksi takdirde, anladığımız kadarıyla deniz ablukası bir savaş eylemidir ve buna karşılık vermek doğal hakkımızdır” dedi.

Rezai, İran'ın gösterdiği sabrın baskı veya tehditleri kabul etmek olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi ve “Şimdiye kadar sabırlı olmamız, bunu kabul ettiğimiz anlamına gelmez” şeklinde konuştu.

İranlı yetkili ayrıca "Hürmüz Boğazı ticarete açık, ancak askeri yığılmalara ve güvenliği istikrarsızlaştırma girişimlerine kapalı olacak” ifadelerini kullandı.