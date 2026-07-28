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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in cenaze töreni için Washington'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Beyaz Saray'da görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yerel saatle 09.47'de başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

PATRİOT SİSTEMLERİ GÜNDEMDEYDİ

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, Trump ile "verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Zelenski, görüşmede Patriot hava savunma sistemlerine yönelik önleme füzelerinin üretimi için gerekli lisansları ele aldıklarını ifade ederek, ABD'nin desteğine teşekkür etti.

GRAHAM İÇİN TAZİYE MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı, görüşme sırasında kısa süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için Trump'a taziyelerini ilettiğini de açıkladı.

İsrail ve Ukrayna'ya verdiği destekle bilinen Graham, 11 Temmuz 2026'da yaşamını yitirmeden bir gün önce Kiev'de Zelenski ile bir araya gelmişti.

NETANYAHU İLE DE GÖRÜŞTÜ

Trump, Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, yine Lindsey Graham'in cenaze töreni için ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de Beyaz Saray'da bir görüşme yaptı.