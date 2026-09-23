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Kaynak: DHA

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81’inci Genel Kurulu görüşmeleri neticesinde New York’ta Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile buluştu.

Bu temas, iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi olarak kayıtlara geçti.

Rodríguez, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD Başkanı Donald Trump ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ve enerji, madencilik ile güvenlik gibi stratejik alanlarda iş birliği gündeminin ilerletilmesini ele aldık” dedi.