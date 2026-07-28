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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreni için Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırladı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın hem Netanyahu hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin "verimli ve olumlu" geçtiğini bildirdi.

İsrail Başbakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili de görüşmenin "son derece olumlu" geçtiğini belirterek, iki liderin başta İran olmak üzere bölgesel gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldığını ve İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması konusundaki kararlılıklarını yinelediklerini ifade etti.

ÜST DÜZEY İSİMLER DE KATILDI

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan fotoğraflara göre görüşmeye, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da katıldı.

Netanyahu, Washington'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, İran başta olmak üzere bölgesel güvenlik, Gazze ve Lübnan'daki gelişmeleri Trump ile değerlendireceklerini söylemişti.

Görüşmede ayrıca İsrail-Lübnan hattındaki ABD destekli anlaşmanın uygulanması ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik çalışmaların da ele alındığı belirtildi.

NETANYAHU'YA PROTESTO

Trump ile Netanyahu'nun görüşmesi sürerken Beyaz Saray önünde toplanan kalabalık bir grup, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etti.

Göstericiler, Gazze'de devam eden saldırılar nedeniyle Netanyahu yönetimine tepki gösterirken, Beyaz Saray çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SON DÖNEMDE GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANMIŞTI

Trump ile Netanyahu arasındaki bu temas, ABD Başkanı'nın 2025 başında yeniden göreve gelmesinden bu yana iki lider arasındaki sekizinci görüşme olurken, son ABD-İran geriliminin ardından yapılan ilk yüz yüze buluşma oldu.

Trump, son dönemde Netanyahu'ya yönelik eleştirileriyle dikkat çekmişti. ABD Başkanı, Türkiye'ye F-35 satılmasına karşı çıkan Netanyahu'ya, "Kimse bana ne satıp satmayacağımı söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." ifadeleriyle yanıt vermişti.

Trump ayrıca, İran'daki Kaz Dağı'nın hedef alınmasına ilişkin Netanyahu'nun kamuoyuna yaptığı açıklamaları eleştirerek, "Bibi'nin bunu açıktan duyurduğunu gördüm. Ben de 'Neden bunu sadece bana söylemiyorsun? Neden bunu tüm dünyaya duyurmak zorundasın?' dedim." sözlerini kullanmıştı.