ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'da ICE polisleri tarafından gözaltına alınmaya çalışırken öldürülen iki kişi için Demokratları sorumlu tuttu ve "Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlerde böyl şeyler yaşanmıyor" dedi.

"DEMOKRATLAR YÜZÜNDEN 2 ABD VATANDAŞI ÖLDÜ"

Joe Biden döneminde suça bulaşmış on binlerce göçmenin ülke sınırları içerisine girdiğini belirten Trump, "Göreve geldiğimden bu yana büyük çaplı sınır dışı etme operasyonları yaptım. Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlerde böyle olaylar yok. Çünkü onlar polisle işbirliği yapıyorlar. Demokratlar ise sadece direniyor. Onlar da işbirliği yapsa bu tarz olaylar yaşanmayacak. Demokratların yol açtığı kaos yüzünden iki ABD vatandaşı öldü." dedi.

"TRUMP YÖNETİMİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPIN"

Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey başta olmak üzere Demokrat yetkililere seslenen Trump, "Bölünme, kaos ve şiddetin ateşini körüklemek yerine, ulusumuzun yasalarını uygulamak için Trump yönetimi ile resmen işbirliği yapın." ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca ABD Kongresine "tüm bu sorunların kaynağı olan sığınak şehirleri" sonlandıracak yasayı geçirme çağrısı yaparak, "Amerikan şehirleri, sadece yasa düzeyine uyan vatandaşlar için güvenli sığınaklar olmalı, ülkemizin kanunlarını ihlal eden yasa dışı göçmen suçlular için değil." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Minneapolis'teki protestolar esnasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini beyaz olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" iddia etmişti.