ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü Miami'deki Gelecek Yatırım Girişimi Enstitüsü zirvesinde, İran’a yönelik askeri operasyonlar hakkında yaptığı son açıklamalarda, ülkede hâlâ “3 bin 554 hedef” bulunduğunu belirterek sürecin “çok hızlı tamamlanacağını” ifade etti.

Trump, aynı zamanda Orta Doğu’daki gelişmeler, Hürmüz Boğazı ve bölgesel anlaşmalar konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

"3 BİN 554 HEDEF DAHA VAR"

Trump, İran’ın artık eski gücünde olmadığını savunarak, ABD’nin sahadaki hedeflerine ilişkin çarpıcı bir sayı paylaştı. “Daha önce hiç böyle bir şey görmediler” diyen Trump, operasyonların kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.

"SAVAŞ DEĞİL, ASKERİ ÇATIŞMA"

Trump, İran’daki durumu “savaş” yerine “askeri çatışma” olarak tanımlamasının “yasal bir nedeni” olduğunu söyledi. Bu ifadelerin, ABD’de başkanın savaş ilanı için Kongre onayı alması gerekliliğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÇIKIŞI: "AÇMAK ZORUNDALAR"

Konuşmasında Hürmüz Boğazı hakkında da konuşan Trump, boğazın açılması gerektiğini belirtti. Boğazdan esprili şekilde “Trump Boğazı” diye söz eden Trump, İran’a enerji sevkiyatının önünü açması çağrısında bulundu.

Trump ayrıca, İran’ın tanker geçişine izin vermesinin “yanlış beyanlarını telafi etme” çabası olduğunu iddia etti.

İBRAHİM ANLAŞMALARI ÇAĞRISI

Trump, Orta Doğu’daki ülkelere İbrahim Anlaşmaları’na katılma çağrısını yineledi. Bu anlaşmaların ilk başkanlık döneminin en önemli dış politika başarılarından biri olduğunu belirten Trump, daha fazla ülkenin sürece dahil olmasını istedi.