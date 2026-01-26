ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırılması sonrası Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı ilhak etme isteğini açıkça ortaya koydu. Trump’ın bu isteği başta Avrupa ve NATO olmak üzere tüm dünyada büyük bir şok etkisi yarattı. Çünkü Trump, ABD gibi bir NATO ülkesi olan Danimarka’nın toprağını istedi.

Trump, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda NATO Genel Sekreteri Rutte ile yaptığı görüşme sonrası bir plan konusunda anlaştıklarını söyledi. Söz konusu plana Grönland’da ABD’nin ‘Altın Kubbe’ adı verilen füze savunma sisteminin kurulacağı öğrenildi.

Trump’ın Grönland planının arka planındaki nedenler konusunda yayınlanan bir makale dikkat çekti. Milli Merkez Genel Sekreteri Haluk Dural, yazdığı makalede Trump’ın neden Grönland’ı istediğini anlattı. Dural, Grönland’ın stratejik konumundan bahsederken Rusya’ya olan yakınlığına dikkat çekti. Bu durumun ABD’nin hava savunma sistemleri için hayati önemde olduğunun altını çizen Dural, “Eğer düşmanlıklar patlak verirse, Kanada ve Grönland, Rusya'nın kuzeyinden gelebilecek herhangi bir askeri saldırıya karşı ilk savunma hatları olarak görev yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Dural’ın konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

“ABD'nin Kanada ve Grönland üzerindeki doğrudan kontrolü, Rusya'ya karşı savunma ve saldırı amaçlı askeri operasyonlar için son derece stratejik bir avantaj sağlar. Çünkü bu bölgeler; Rusya'nın kritik askeri ve ekonomik merkezlerine coğrafi yakınlığı nedeniyle Rus topraklarının derinliklerine yüksek hızlı güç yansıtmasını sağlayacak konumdadır.

ABD bu amacına ulaşmak için, kendisi için tehdit oluşturan Rus ve Çin kıtalararası balistik füzelerini izlemek amacıyla, Rusya’dan batı yönünde veya Sibirya’dan ve Çin’den doğu yönünde atılacak bu kıtalararası balistik füzelerin ABD’ye ulaşabileceği en kısa güzergâhlar üzerine kuzey yarımkürede bir dizi erken uyarı ve izleme radar ağı kurmuştur.”

Dural ayrıca ABD’nin bölgeye “Altın Kubbe” adlı savunma sistemini kurmak istediğini de sözlerine ekledi.

GRÖNLAND’DAKİ KRİTİK MİNERALLAR

Haluk Dural makalesinde Grönland’daki kritik minerallere de dikkat çekti. Dural, bölgede ciddi miktarda nadir element bulunduğunun altını çizerek bunların arasında lityum, uranyum, altın, bakır, nikel, demir, disprosyum ve neodimyum olduğunu vurguladı.

Kuzey Kutup Deniz Yolu’nun önemli bir ulaşım rotası olduğunun altını çizen Dural şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kutup Deniz Yolu, Asya ve Avrupa arasındaki ticaret için önemli bir alternatif rota olarak görülmektedir. Bu durum, bölgedeki ekonomik faaliyetleri artırmakta ve büyük güçlerin rekabetini daha da şiddetlendirmektedir. Bu rota, özellikle Çin’in Avrupa yönündeki Süveyş Kanalı deniz ihracat rotasını 8 bin kilometre, süreyi ise iki hafta kısaltarak önemli bir ekonomik tasarruf sağlamaktadır. İklim değişikliği nedeniyle incelen kuzey kutup buzullarının buzkıran gemilerle açılan yeni ticaret rotaları Amerikan donanmasının kontrolu dışında kalan bir güzergâh olup, yüksek bir jeopolitik öneme sahiptir.”