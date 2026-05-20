Sahil Güvenlik Akademisi’nin 145. Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunan Trump rotayı Amerikan ana karasına sadece 90 mil uzaklıktaki Küba’ya kırdı.

Havana rejimini "cüzamlı devlet" ilan ederek açıkça askeri harekat sinyali veren Trump’ın konuşmasıyla eş zamanlı olarak, ABD Adalet Bakanlığı 94 yaşındaki eski lider Raul Castro hakkında bir iddianame düzenledi.

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan anavatanından sadece doksan mil uzaklıkta düşman yabancı askeri, istihbarat ve terör operasyonlarına ev sahibi yapan bir cüzamlı devleti asla tolere etmeyecektir. Küba halkının, tam 100 yıl önce atalarının cesurca savaşarak ve canlarını feda ederek kurduğu o gerçek özgürlüğe tekrar sahip olmasına kadar da durmayacağız, geri adım atmayacağız."