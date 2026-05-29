Yayap zeka sunucularına yönelik güçlü talep ve beklentileri altüst eden satış öngörüsü, Dell Technologies Inc. hisselerine tarihi bir ralli yaşattı. Uzatılmış işlemlerde yaklaşık yüzde 40 değer kazanan şirket, Başkan Donald Trump’ın hisse alımları ve Pentagon’dan kapılan rekor ihale ile yeniden küresel piyasaların odağına yerleşti.

YAPAY ZEKA ÇILGINLIĞI BEKLENTİLERİ KATLADI: HEDEF 167 MİLYAR DOLAR

Nefes'in haberine göre, Texas merkezli teknoloji devi Dell, Ocak 2027’de sona erecek mali yıla ilişkin gelir hedefini piyasa beklentilerinin çok üzerine taşıdı. Şirket, önceki 140 milyar dolarlık tahminini revize ederek yeni gelir hedefini 167 milyar dolar olarak açıkladı. Analistlerin ortalama tahmini ise 142,1 milyar dolar seviyesindeydi. Dell, bu devasa gelirin 60 milyar dolarlık kısmının doğrudan yapay zeka sunucusu satışlarından elde edilmesini bekliyor.

Hisseler Geç İşlemlerde 443 Doları Gördü Normal seansı 317,05 dolardan kapatan Dell hisseleri, bilanço ve tahminlerin ardından geç işlemlerde yüzde 40'a yakın yükselişle 443,86 dolara kadar tırmandı. Perşembe kapanışı itibarıyla şirket hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 150’den fazla değer kazanmıştı.

ÇEYREKLİK KAR VE GELİR TAHMİNLERİ ALTÜST OLDU

Dell Operasyon Direktörü (COO) Jeff Clarke, yapay zeka fırsatının yavaşlama belirtisi göstermediğini vurgulayarak mali tablolara ilişkin şu çarpıcı verileri paylaştı:

Sipariş ve Satış: 1 Mayıs'ta sona eren çeyrekte Dell, 24,4 milyar dolarlık yapay zeka siparişi aldı ve 16,1 milyar dolarlık yapay zeka sunucusu satışı gerçekleştirdi. Şirket, çeyreği 51,3 milyar dolarlık rekor bir yapay zeka sunucusu sipariş birikimiyle tamamladı.

Çeyreklik Gelir: Mali ilk çeyrek satışları, analistlerin 35,5 milyar dolarlık beklentisini aşarak yüzde 88 artışla 43,8 milyar dolara ulaştı.

Hisse Başına Kâr: Bellek çipi fiyatlarındaki artışa rağmen sıkı maliyet yönetimiyle hisse başına kâr, 2,99 dolarlık beklentiyi katlayarak 4,86 dolar olarak gerçekleşti.

PENTAGON’DAN DELL’E 9,7 MİLYAR DOLAR DEV İHALE

Hisselerdeki sert yükselişi tetikleyen bir diğer gelişme ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile imzalanan dev anlaşma oldu. ABD ordusu, Microsoft yazılım lisansları ve hizmet süreçlerinin yönetimi için Dell Federal Systems’a 9,7 milyar dolarlık bir sözleşme verildiğini duyurdu. Evercore ISI analisti Amit Daryanani, bu anlaşmanın Dell’e yapay zeka ve kurumsal işlerin ötesinde stratejik bir büyüme çeşitliliği sağladığını belirtti.

TRUMP’IN HİSSE ALIMI VE "ÇIKAR ÇATIŞMASI" TARTIŞMASI

Pentagon sözleşmesi ve hisselerdeki patlama, ABD Başkanı Donald Trump’ın yılın başında yaptığı Dell yatırımlarını ve ardından gelen açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.

Zorunlu bildirim formlarına göre, Trump’ın yatırım portföyü yılın ilk çeyreğinde 3 bin 600’den fazla işlem gerçekleştirdi. Bu işlemler kapsamında, şubat ayında 1 milyon ila 5 milyon dolar aralığında Dell hissesi satın alındığı, sonraki aylarda ise alımların küçük tutarlarla devam ettiği ortaya çıktı.

"GİDİN BİR DELL BİLGİSAYAR ALIN"

Dikkat çeken detay ise Trump'ın, 1 milyon doların üzerindeki bu hisse alımından tam 9 gün sonra, şubat ayında Georgia’da düzenlenen bir etkinlikte Dell Technologies’i ve kurucusu Michael Dell’i açıkça övmesi oldu. Michael Dell ve eşinin, Amerikan çocuklarına yönelik vergi avantajlı tasarruf hesapları programı için Trump’ın projelerine 6,25 milyar dolar bağış sözü vermesinin ardından sahneye çıkan Trump, etkinlikte Dell ailesine teşekkür ederek, “Gidin bir Dell bilgisayar alın” ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP ORGANİZASYONU: İŞLEMLER OTOMATİK, ÇIKAR ÇATIŞMASI YOK

Hisse alımı ve hemen ardından gelen milyar dolarlık Pentagon ihalesi "çıkar çatışması" tartışmalarına yol açarken, Trump ailesi ve Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi.

Trump Organization, Başkan Trump’ın hisse işlemlerini kişisel olarak kontrol etmediğini, alım satımların bağımsız üçüncü taraf yatırım yöneticileri tarafından otomatik olarak yürütüldüğünü söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise varlıkların Trump’ın çocukları tarafından yönetilen bir tröste bağlı olduğunu belirterek, "Başkan Trump, yalnızca Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir, herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.