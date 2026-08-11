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Kaynak: AA

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Infantino'ya destek veren bir açıklamada bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Infantino'nun FIFA başkanlığındaki performansından övgüyle söz etti.

'HARİKA BİR İŞ ÇIKARIYOR'

Infantino'nun görevine devam etmesi gerektiğini savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Harika bir iş çıkarıyor. Tarihin en başarılı Dünya Kupası'na, hem de dört kat farkla, başkanlık etti."

Trump ayrıca Infantino'nun görevden ayrılması durumunda gelecekte düzenlenecek Dünya Kupalarının aynı ölçüde başarılı veya karlı olamayacağını savunarak bunun "korkunç bir hata" olacağını ifade etti.

UEFA, AFC VE CONCACAF'TAN ORTAK TEPKİ

Infantino üzerindeki baskıyı artıran bir diğer gelişme ise üç kıta konfederasyonunun ortak açıklaması oldu.

UEFA, AFC ve CONCACAF, yaptıkları ortak açıklamayla FIFA Başkanı'nın yönetim anlayışına tepki gösterdi.