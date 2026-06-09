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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan bir Apache helikopterini düşürdüğünü açıkladı.

Trump, yaptığı açıklamada olayla ilgili kendisine bilgi verildiğini belirterek, İranlı unsurların bölgede görev yapan ABD'ye ait Apache helikopterini hedef aldığını söyledi.

Helikopterde bulunan iki pilotun durumuna da değinen Trump, her iki personelin de güvende olduğunu ifade etti. Pilotların kurtarıldığını belirten Trump, olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü kaydetti.

Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip bölgelerden biri olarak gösterilirken, yaşanan olay bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

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