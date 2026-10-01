Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin ABD'deki büyük enerji projelerine 200 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, yatırım paketinin Texas'ta 6 gigavatlık elektrik üretim tesisi, 8 yeni büyük ölçekli nükleer santral ve Alaska'da LNG projesini kapsadığını belirtti.

TEXAS'A 6 GİGAVATLIK ENERJİ TESİSİ

Trump, Texas'ta inşa edilmesi planlanan doğal gaz santralinin dünyanın en büyük elektrik üretim tesislerinden biri olacağını söyledi.

Söz konusu tesisin 6 gigavatlık kapasiteye sahip olacağını belirten Trump, yatırım paketinin ABD'nin enerji altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

8 YENİ NÜKLEER SANTRAL PLANI

Yatırım paketinde ABD genelinde 8 büyük ölçekli nükleer santral kurulmasının da yer aldığını belirten Trump, bu projelerin ülkenin nükleer enerji kapasitesini artıracağını söyledi.

Trump, söz konusu santrallerin ABD'nin nükleer enerji üretimindeki konumunu güçlendireceğini savundu.

ALASKA LNG PROJESİ DE PAKETTE

Trump'ın açıkladığı yatırım planlarının bir diğer ayağını Alaska'daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesi oluşturuyor.

Proje, Alaska'nın kuzeyindeki doğal gaz kaynaklarından elde edilecek gazın eyaletin güneyine taşınmasını ve buradan LNG olarak Asya pazarlarına gönderilmesini öngörüyor.

YATIRIM PAKETİ TİCARET ANLAŞMASI KAPSAMINDA

Trump, Güney Kore'nin ABD ile yapılan ticaret anlaşması kapsamında yüz milyarlarca dolarlık yatırım yapmasının öngörüldüğünü belirterek, bunun karşılığında Güney Kore ürünlerine uygulanan tarife oranının düşürüldüğünü ifade etti.

Trump, yatırım paketini ABD'nin enerji tedarik zincirini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Güney Kore tarafında ise Texas'taki doğal gaz santralinin yatırım programındaki ilk proje olarak kesinleştiği, nükleer santraller ve Alaska LNG projesine ilişkin çalışmaların ise görüşmeler kapsamında sürdüğü bildirildi.