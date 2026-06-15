Kaynak: İHA

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sürecinin tamamlandığını belirterek, "Hürmüz Boğazı’nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın deniz trafiğine tamamen açılmasını resmen onaylıyor, buna eş zamanlı olarak ABD Deniz Kuvvetleri tarafından uygulanan ablukanın derhal kaldırılması talimatını veriyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sürecinin tamamlandığını söyledi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılacağını belirterek, "Tüm tarafları tebrik ediyoruz. Hürmüz Boğazı’nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın deniz trafiğine tamamen açılmasını resmen onaylıyor, buna eş zamanlı olarak ABD Deniz Kuvvetleri tarafından uygulanan ablukanın derhal kaldırılması talimatını veriyorum" dedi.

Trump, "Dünya’nın gemileri, makinelerinizi çalıştırın. Petrol akmaya başlasın" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF, ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNİ DUYURMUŞTU

İran, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik son saldırılarına karşılık vermek üzere saldırı hazırlığı yaparken Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İran arasındaki barış anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Şerif, tarafların Lübnan dahil tüm cephelerdeki çatışmaları derhal ve kalıcı olarak sonlandırma kararı verdiğini bildirerek, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran tarihinde İsviçre’de gerçekleştirileceğini söylemişti.

İRAN ANLAŞMAYI DOĞRULADI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi.