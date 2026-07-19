New Jesey Stadyumu'nda TSİ 22:00'da İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.

Turnuva boyunca hiçbir maça katılmayan Trump final mücadelesini tribünden takip edecek. Trump'ın ayrıca kupa seremonisine de katılacağı bildirilmişti.

TRUMP: 'MESSI'YE KARŞI BAHİS OYNAMAK ZOR'

İspanya-Arjantin maçı öncesi tahminleri sorulması üzerine konuşan Trump, “Messi’ye karşı bahis oynamak zor derdim. O pası izledim. Sanırım buna pas denir. Tam anlamıyla mükemmeldi. Ayrıca bundan hemen önce savunmacıdan nasıl kurtulduğunu da izledim. Üzerinde çok sıkı bir savunma vardı. Birdenbire tek başına kalmış ve topu mükemmel bir şekilde vurdu. Ve ona karşı bahis oynamak zor. Bu yüzden taraf tutmayacağım sadece Messi’ye karşı bahis oynamak çok zor diye düşünüyorum. O harika.” ifadelerini kullandı.